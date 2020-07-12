Küçük çocuklar eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldular

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki 2 çocuk boğulurken, çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkartılarak hastaneye götürüldü.

12.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:51

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki 2 çocuk boğulurken, çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkartılarak hastaneye götürüldü. Küçük çocuklar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkiinde bulunan açık su kuyusuna eğlenmek için girdi. Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü. 2 çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin jandarma tarafından araştırmalar sürüyor. - AFYONKARAHİSAR