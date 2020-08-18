10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonuna gecen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

OTOBÜS GÖREVLİLERİ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTILAR

Çocuğu direksiyon başına oturtan otobüs görevlileri aynı zamanda çocuğun otobüs kullanma anlarını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı.