3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

İstanbul'dan dedesini ziyaret için Çorum'un Osmancık ilçesi Tepeyolaltı köyüne ailesi ile birlikte giden 3 yaşındakiA.G., ile büyüklerinin harman kaldırdığı sırada oynadığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

TRAKTÖR, KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Ailesi ile birlikte İstanbul'dan dedesinin yaşadığı Tepeyolatı köyüne gelen 3 yaşındaki erkek çocuğu A.G., akrabaları ile köyün yakınındaki arazide bulunan harman yerine gitti. İddiaya göre aile büyüklerinin harman kaldırdığı esnada viteste bırakılan ve el freni çekilen traktöre binen küçük çocuk, vitesle oynarken vitesin boşa alması sonucunda traktörü hareket ettirdi. Aniden çalışan traktörün üzerinde dengesini kaybeden küçük çocuk yere düştü ve hareketlenen traktörün tekeri üzerinden geçti. Hareket halindeki traktör bir ağaca çarparak dururken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının olay yerinde yaptığı incelmesinin ardından 3 yaşındaki çocuk Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsiye alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.