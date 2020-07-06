Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Huejutla'da ilginç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, küçük bir çocuğu cinsel saldırıda bulunan sapığı yakalamayı başardı.

SAPIĞIN ELLERİNİ ARKADAN BAĞLADI

Adının Esmeralda Salazar olduğu öğrenilen kadın, çocuğun yardım çığlıklarını duymayı başardı ve derhal yardımına koştu. Adamı etkisiz hale getirmeyi başaran kadın, sapığın ellerini arkadan bağlamayı başardı.

YETKİLİLERİ BEKLEDİ

Çocuğu kurtarmak için kendi hayatını da riske atan kahraman kadın, diziyle adamın sırtına bastırarak, tecavüzcüyü teslim etmek üzere yetkililerin olay yerine gelişini bekledi.

CİNSEL TACİZE UĞRADIĞI BELİRTİLDİ

Çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtilirken, sağlı kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tecavüzcüyü tutuklayarak karakola götürdü.