Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti

Ailesi ile bir inşaata ev bakmaya Bilal Akbulut, bebeği kucağındayken dengesini kaybetmiş merdiven boşluğuna düşüp ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan baba 5 günlük tedavide yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 5 gün önce Olgunlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte inşaat halindeki binaya ev bakmaya giden Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybetti.

SON ANDA OĞLUNU FIRLATMIŞTI

Son anda oğlunu düşmemesi için fırlatan baba Akbulut, merdiven boşluğundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralı baba ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek Akbulut ise olaydan hafif yaralı kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.