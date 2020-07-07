Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti

Sağlığa zararlı olan ve tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs salgınında da hastalığı etkileyen olumsuz faktörlerden olan sigara, çocukların minik bedenlerine de geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Tüm bunlara rağmen yine de çocuklara bu kötü alışkanlığın ilk adımını attırmaya çalışan büyükler de yok değil.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Twitter'da paylaşılan videoda genç bir kadının kucağındaki küçük kız çocuğuna zorla sigara içirmeye çalıştığı görülüyor. Çocuk, duruma itiraz etse de içmesi için zorlanıyor. Kucağındaki çocuğu zararlı bir alışkanlık için kullanan kadın ise sadece bununla kalmıyor çocuğa ağır küfürler de savuruyor. Bu görüntüler paylaşıldıktan sonra da binlerce tepki paylaşımı yapıldı.