Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Twitter hesabından Ünal'ın sözlerine cevap veren Aka, "Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetçilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir YouTube kanalına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Netflix dizisi Aşk 101 hakkında, "Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Dizi bir eşcinsel hikayesiydi ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Ama Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da ya da ABD'de, bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar. Ama gazete almaya gittiğinde eğer yanında çocuk edindiği ya da kendi çocuğu da olabilir, gazete bayisine gittiğinde bir cinsel içerikli film dergisinin poşet içinde satılmamasına tepki gösterir" demişti.