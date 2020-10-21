Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi

Grip aşısının kimlere yapılıp yapılmayacağı muamması e-Nabız sistemindeki liste ile son buldu. e-Nabız'a girip bu alanda sorgulama yapan vatandaşlar aşıyı alıp alamayacağını görebiliyor. Sistemde yüksek risk grubunda olmadıkları belirtilen ancak birçok kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ise karşılaştıkları "risk grubunda olmadığını gösteren" mesaja tepki gösterdi.

PUANLAMA SİSTEMİ GÜNDEME GELDİ

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken, "Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

FİYATI DEĞİŞMEDİ

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek. Ayrıca, artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü olacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada çok sayıda vatandaşın paylaşımı, yaşı ileri olan yakınlarının ve birçok hastalığı bulunan kişilerin de bu mesaj ile karşılaştıklarını ortaya koydu. Buna göre kronik rahatsızlığı olan her birey ya da 65 yaş üstü her vatandaş grip aşısı için yüksek risk grubunda görülmedi.

İşte vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları: