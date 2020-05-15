Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İller Bankası'ndan belediye hesabına tahakkuk edilen paydan yapılan kesintileri paylaştı.

İlk olarak Nisan ayında belediyeye tahakkuk edilen payı ve yapılan kesintileri paylaşan Maçoğlu, "İller Bankası'ndan belediyemize Nisan ayında tahakkuk edilen pay 2 milyon 608 bin 255 lira 85 TL. Bu paydan 1 milyon 483 bin 13 TL krediler için kesildi. (İller Bankası, Halk, Ziraat Bankası) Belediye hesabına net 1 milyon 161 bin 772 lira 45 TL olarak yattı. Bu parayla işçi- emekçilerimizin Nisan ayı maaşlarını ödedik" ifadelerini kullandı.

"BACAMIZ EĞRİ OLSA DA DUMANI DOĞRU ÇIKARMA ÇABASINDAYIZ"

Açıklamasının devamında Mayıs ayının rakamlarına yer veren Maçoğlu, "Mayıs ayına gelelim. Hal-i pürmelalimizi anlatalım. Mayıs ayı iller bankasından belediyemize tahakkuk edilen pay 1 milyon 343 bin 732 lira 56 TL. Bu paydan 1 milyon 274 bin 183 lira 86 TL İller Bankası, HalkBank tarafından kesildi. Net olarak belediyemize 69 milyon 548 bin 70 TL aktarıldı ve bizler belediyemize gelen bu pay ile 1 milyon 310 bin 286 lira 80 TL tutarında işçi emekçilerin maaşlarını ödeyeceğiz(!) Yani bacamız eğri olsa da biz dumanı doğru çıkarma çabasında olmaya devam edeceğiz" dedi.