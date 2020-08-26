Kral sözler, en kral sözler, havalı sözler, afilli sözler | Kral ile ilgili sözler

Havalı sözler ve kral sözlerle kuvvetli bir üsluba sahip olabilir, afilli sözler ile etkileyici konuşmalar yapabilirsiniz. İşte İngilizce güzel sözler, edebiyat sözleri, kaliteli sözler, afilli sözler, felsefi sözler, kral sözler ve havalı sözler…

KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Kral sözler ve en kral sözlerle çarpıcı ve vurgulu ifadeler kullanabilirsiniz. İşte en güzel kral sözler.

Bazen birine hakaret etmek için "hayvan" diyorsun ya; deme!

Kimleri kaldırmadı ki bu yürek, kimleri üzmedi ki bu bilek ama senin bir sözünle dağıldı, seven bu koca erkek.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme!

Kimi çok sevsem gidiyor, bir ayrıcalık yap sen gitme olur mu?

Gemileri babam da yakar, sıkıyorsa denizi yakacaksın!

Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz..

Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olalım…

O gidince, artık başka sevdalara dua etmeye yüzünde olmaz.

Sen olmazsan bir başkası olur, hayat kısa ama seçenekler çok.

Geceyi gündüz ettiğimiz insanlarla iki çift laf edemez olduk.

Ben istemem öyle, iki günlük sevgi, yüreğin varsa bir ömür sev beni.

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça ama içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma.

Hayat diyorum, ne garip. Birinin gözden çıkardığı, bir başkasının yaşamına sebep olabiliyor…

Geç kalınmış gibi değil de artık gerek kalmamış gibi.

Ne kadar sevmedim deseler de ben o diyenlerin eski aşklarıyım ben yine de gün gelir herkesin aklında sabahlarım!

Hiç bir aşka yemin etmeyecek kadar yorgun artık kalbim…

Hayırlısı yakın, vefasızı uzak olsun.

Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda, kırılan umutlarımı arıyorum sensiz.

Bir kadın sadece mutluluktan ağlamalı.

Kalp diyorum herkeste var, yürek başka bir şey!

En güvendiğin insanın yaşattığı hayal kırıklığını affetsen bile asla unutamazsın.

Adamlık her gün aynı kadına aşık olmaktır.

Sorun değil, yalnız olma konusunda genelde iyiyimdir.

Selam olsun, tuttuğu eli bir ömür bırakmayanlara.

Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; yüreğinde duruşunu seversin…

Kim derse "geçer" diye. Ona geçsin bu acı.

Ben sana sevgi dolu umutlar besledim, sen hepsini görmemezlikten geldin. Şimdi sıra bende görmüyorum seni, kasma kendini boşuna.

KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Belki sarayımız yoktu ama biz hep kraldık.

Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder.

Biz geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın!

Bakıyorum da, en namuslu sözler, en adi insanların dilinde!

Yaktığım gemileri bir bilsen, dümen çevirmeyi bırakıp, pervane olursun peşimde.

Giden gitsin yangınlar da söner, arkama bile bakmam. Çünkü Kral'lar önde gider!

Krallar yorgun düşünce maymunlar kendini kral ilan ederler. Ama şunu hiç unutmazlar kralların gidişi zor dönüşü efsane olur.

HAVALI SÖZLER

Havalı sözler ile Instagram biyografi sözleri yazabilirsiniz.

Varlığım bazılarını rahatsız etse de, uzaktan beni gizli gizli takip etmelerine bayılıyorum…

Önce her şeyi siyaha boyamak lazım, sonra kurumasını bekleyip, üstüne beyaz harflerle yeni hikaye yazmak. İşte buna "unutmak" diyoruz…

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

Seni ben geleceğimde bir ekmek alıp beslemek için sevdim. Ama sen geleceğinde yatlar katlar istedin, benden hayır gelmez sana git at kendini yalan sevdalara.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir…

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

Gözlerine aşık olsaydın, kalbini kalbime yazmazdım ben seni gerçekten. Seni sözlerle sevmek lazımmış bunu anladım.

KALİTELİ SÖZLER | ÜNLÜ SÖZLERİ | FİLOZOF SÖZLERİ

Kaliteli sözler ve en kaliteli sözlerle sohbet ortamlarında öne çıkabilir, kaliteli sohbetler yapabilirsiniz.İşte en güzel kaliteli sözler.

Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabileceğimiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nasıl hareket edeceğimiz biz bağlıdır. Glasser

İş adamlarının çoğunluğu orijinal düşünce üretmekten yoksundur., çünkü mantığın egemenliğinden kurtulma becerisini gösteremezler. Ogilvy



Etkili olan her şey sayılamaz, sayılabilen her şey etkili olamaz. Albert Einstein

"Yaratıcılık" yeni şeyler düşünmek, "yenilik" yeni şeyler yapmaktır.Leitt



Takımın aklı takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür.Senge

İçine koyacak şeyiniz varsa bir günün bin cebi vardır. Nietzsche



Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar… Çünki bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır.Benjamin Franklin

Komite: tek başlarına bir şey yapamayan grup halindeyken de bir şey yapılamayacağına karar veren insanlar topluluğu. Fred Allen

Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız. Weatley



Bir iş yeri sahip olduğu elemanlardan ne daha iyi ne de daha kötüdür. Ishikawa

EDEBİYAT SÖZLERİ

Edebiyat sözleri, edebiyat söz sanatları ve yeraltı edebiyatı sözleri ile edebi sohbetler yapabilirsiniz. İşte en güzel edebiyat sözleri.

Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

Eğer bir gün çok büyük bir derdin olursa; Rabb'ine dönüp büyük bir derdim var deme. Derdine dönüp büyük bir Rabb'im var de.

Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin.

"Eski hayatıma dönmeye niyetim yok" diyor Marla. Kendimi iyi hissetmek için bir cenaze evinde çalışıyordum, sırf nefes alıp vermekte oluşuma sevinmek için.

Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın.

Alnım da açıktı, yüzüm de aktı, kimseye verecek hesabım yoktu, günah kervanımı pazara çekti, yükümde ne varsa, hepsini saydı; ah şu şairliğim olmaz olaydı!

Mahşerde en yakınımızı bile tanıyamayacağımız söylenir ya hep, benim gönül gözüm seni bir yerden ısıracak mutlaka. Adım gibi, adın gibi biliyorum bunu!

AFİLLİ SÖZLER

Afilli sözlerle etkili ve vurucu sözler söyleyebilirsiniz. İşte en güzel kaliteli sözler.

- Senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler.

- "Ya başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem…" — Özdemir Asaf

- Ah şu kaliteli insan rolleriniz yok mu, "Bitiyorum…"

- Sevgi zayıflıktır derdi hep babam belki haklıydı da. Yeniden başlamak istiyorsan güçlü olman gerek sevdiklerini unutman gerek.

- Herkes fazlasıyla sevmiş, Ben eksikleriyle de sevdim oysa… – Özdemir Asaf

- Bir bakmışsın, Allah hiç ummadığın anda vermiş kalbine mutluluğu…

- İnsan dediğin eşref-i mahlukattır. Eşref dediğin de şereflik işi.

- Kader ayırmaz insanları. İnsanları insanlar ayırır.

- Alkolü bırakıyorum. Şerefine içecek insan kalmadı.

- Belki de insan; Sevilmekten çok, anlaşılmayı istiyordu…

- Sen hayatını anlamlı kılan ne varsa kim varsa sakın bırakma sakın vazgeçme oğlum.

- Öyle bir an gelir ki; kocaman kocaman sarılmak istediğin insana, küçücük bir "merhaba" dersin..

- Nereye baksam sen neyi koklasam sen.

- Sana güvenen bir insana yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme.

Birbirinden farklı temalarda olan etkileyici sözlerle anlamlı ve etkili cümleler kurabilirsiniz.