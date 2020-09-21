KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? 2020 KPSS lise başvuruları nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS çalışmak isyeyen lise adaylarının gireceği KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS lise sınav başvuru koşulları neler? KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya deavm ediyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvurular, 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS LİSE SINAVINE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 22 Kasım tarihinde yapılacak.

2020 KPSS LİSE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

22 Kasım tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi.

KPSS SINAVINDA HES KURALI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, HES kodu şartıyla ilgili, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir." demişti.

2020 KPSS LİSE SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını

taşımak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı

yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların

incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

- Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.