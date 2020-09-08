KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans adayları için önümüzdeki günlerde yapılacak. KPSS önlisans başvurularını kaçıran kişiler için KPSS önlisans geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecekler. KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sınavdan birkaç gün önce yayınlanacak. Sınav giriş yerleri açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 KPSS ön lisans geç başvuru günü 10-11 Eylül tarihlerinde olacak. 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 10:00'da başlayacak olan geç başvurular 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 23:59'da tamamlanacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.