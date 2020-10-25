KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor

Türkiye genelinde binlerce ön lisans mezunu adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00 itibariyle sınav yerlerine alımın kapandığı sınavda adaylar, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek sınava alındı.

SOSYAL MESAFELİ SINAV

Korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 120 soru yöneltilirken, soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM"

Sınava girecek olan Mert Korkmaz, "Sınav için geldim. Vallahi heyecan çok. Çok çalıştım. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Uzun süredir düzenli olarak, planlı programlı çalışıyorum. Bakalım kısmet artık, hayırlısı. Kendi bölümüm Acil İlk Yardım. Çocukluktan beri hayalim sağlık, ambulans. Herkese başarılar. Pandemi sürecinde herkes çok çalıştı, herkes evdeydi. Artık kim başarılıysa göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Zonguldak'ta saat 10.00'a yaklaşıldığında adaylar zamanla yarıştı. Adayların sınav saatini dışarıda beklemesi zaman zaman bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılan adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

Bir aday ise kapının kapatılmasına dakikalar kala geldi. Çevredekilerin koşması yönündeki telkinleriyle koşmaya başlayan aday, hızlıca içeriye girerek sınava alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde ise son hatırlatmalar yapılarak kapılar kapatıldı.