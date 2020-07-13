KPSS lisans başvurusu ne zaman bitiyor? KPSS ücreti ne kadar? KPSS lisans geç başvuru ne zaman?

KPSS lisans genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri olarak 2 oturumda olacak sınav 6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar ise 22 Ekim'de adayların erişimine açılacak. KPSS başvurusı nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS'ye girmek isteyen adaylar için son başvuru günü 13 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular 30 Haziran'da alınmaya başlamıştı. Başvuru ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU...

KPSS ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleşebilmek adına adayların ter döktüğü KPSS için geri sayım başladı. Başvuru günlerini kaçıranlar için ise geç başvuru günü 22-23 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 160 TL olacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek için adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.