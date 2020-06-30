KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! 2020 KPSS ücreti ne kadar?

2020 KPSS başvuru kılavuzuna göre, sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. 2020 KPSS sınav ücretleri ve KPSS başvuru kılavuzu...

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM eylül ayında başlayacak olan KPSS sınavına ilişkin başvuru kılavuzunu paylaştı. Yapılan açıklamada;

''2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

2020 KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamuda çalışabilmek adına binlerce adayın girdiği KPSS sınavı 2020 yılında ilki 6 Eylül'de yapılacak. Sınav başvuru ücretleri ise şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80 TL