KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!

Corona virüs salgını ile birlikte birçok sınav ertelenmek zorunda kaldı. Normalleşme süreci ile birlikte ise yeni sınav takvimleri ve tarihleri belli olmaya başladı. Gençleri yakından ilgilendiren KPSS sınavı ile ilgili sınav tarihleri merak konusu oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ola KPSS hakkında merak edilenler haberimizde.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından sınav tarihleri belli olan KPSS'nin henüz sınav başvuru tarihlerine dair bir açıklama veya kılavuz bulunmuyor. İlki 6 Eylül'de düzenlenecek KPSS sınavı başvuru tarihleri de kısa süre içerisinde belli olacak.

KPSS NE ZAMAN?

2020 KPSS NE ZAMAN?

Memur adayı sayısız vatandaş, koronavirüs önlemleri neticesinde ertelenen sınavların ardından KPSS'nin 2020 yılında hangi tarihlerde yapılacağını merek ederken ÖSYM, tarihleri verdi. Buna göre:

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bİlimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020