Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sivas'ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor. 3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Adem Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90'dan 200'e çıkarttıklarını söyledi. Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, "Avrupa'nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz" dedi.

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyükbaş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 milyon 300 bin TL'ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde ediyor. Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

KURULUMA YAPILAN HARCAMAYI 4 YILDA ÇIKARMAK İSTİYOR

Çiftliğinde bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre süt elde eden işletmeci, hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor. Buzağı ve kurbanlık satışı da yapan Şahin, işletmesinde yıllık 80 hayvanın satışını yapıyor. 2017 yılında faaliyete başlayan çiftliğini 3 yıldır işleten Şahin, çiftliğin kurulumuna yaptığı harcamayı 4 yılda çıkarmayı hedefliyor.

HAYVAN SAYISI 3 YILDA 2 KATINDAN FAZLA ARTTI

TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de, Kabasakal köyünde bulunan büyükbaş süt çiftliğine gelerek işletmeci Adem Şahin'den çiftlik hakkında bilgi aldı.

3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90'dan 200'e çıkarttıklarını söyledi.

"TKDK'DAN 1 MİLYON 700 BİN TL DESTEK ALDIK"

Şahin, "Biz tesisimizi 2016 yılında TKDK'dan yüzde 60 hibe alarak yapmıştık. 2017 yılında hayvanlarımızı getirdik, bu yıl 3. yılımız ve gayet memnunuz. İşletmemizde düzgün bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kendi arazilerimizden topladığımız ürünleri yüzde 70 ürünleri çıkartıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Buraya 90 hayvanla başladık, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Yılda da 70-80 hayvan satıyoruz. Yıllık kazancımız 600 bin TL kadar. Bu iş bizim baba mesleğimiz, burası daha teşkilatlı burada teknolojiden yararlanabiliyoruz. Daha az işçiyle daha çok iş yapabiliyoruz. Biz burayı 3 kişi çalıştırabiliyoruz. O dönemde 2 milyon 300 bin TL'lik bütçeyle tesisimizi kurduk. TKDK'dan 1 milyon 700 bin TL destek aldık. Yaklaşık yüzde 60 hibe aldık" şeklinde konuştu.

AYLIK 100 BİN TL GELİR ELDE EDİYOR

Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu işi gerçekten bilen kişiler ise bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum ama bu işi dört dörtlük yapmaları lazım. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmuyor. Biz ailemiz ile bu işi yapıyoruz. Projede 248 hayvan kapasitemiz var, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Avrupa'nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz."