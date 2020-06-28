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Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor

- Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor Sivas'ta köyüne kurduğu büyük baş hayvan çiftliğinde yıllık 600 Bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.

28.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:02

- Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor

Sivas'ta köyüne kurduğu büyük baş hayvan çiftliğinde yıllık 600 Bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.

SİVAS - Sivas'ta köyüne kurduğu büyük baş hayvan çiftliğinde yıllık 600 Bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyük baş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 Milyon 300 Bin TL'ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 Bin TL kar elde ediyor. Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip. Çiftliğinde bulunan 90 inekten günlük 2 Bin Litre süt elde eden işletmeci, hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor. Buzağı ve kurbanlık satışı da yapan Şahin, işletmesinde yıllık 80 hayvanın satışını yapıyor. 2017 yılında faaliyete başlayan çiftliğini 3 yıldır işleten Şahin, çiftliğin kurulumuna yaptığı harcamayı 4 yılda çıkarmayı hedefliyor.

TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'te, Kabasakal köyünde bulunan büyük baş süt çiftliğine gelerek işletmeci Adem Şahin'den çiftlik hakkında bilgi aldı.

"90 hayvanla başladık, şuan 200 hayvanımız var"

3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90'dan 200'e çıkarttıklarını söyledi. Şahin, "Biz tesisimizi 2016 yılında TKDK'Dan yüzde 60 hibe alarak yapmıştık. 2017 yılında hayvanlarımızı getirdik, bu yıl 3.yılımız ve gayet memnunuz. İşletmemizde düzgün bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kendi arazilerimizden topladığımız ürünleri yüzde 70 ürünleri çıkartıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Buraya 90 hayvanla başladık, şuan yaklaşık 200 hayvanımız var. Yılda da 70-80 hayvan satıyoruz. Yıllık kazancımız 600 Bin TL kadar. Bu iş bizim baba mesleğimiz, burası daha teşkilatlı burada teknolojiden yararlanabiliyoruz. Daha az işçiyle daha çok iş yapabiliyoruz. Biz burayı 3 kişi çalıştırabiliyoruz. O dönemde 2 Milyon 300 Bin TL'lik bütçeyle tesisimiz kurduk. TKDK'dan 1 Milyon 700 Bin TL destek aldık. Yaklaşık yüzde 60 hibe aldık "dedi.

"Bu işi bilen kişilerin yapmasını tavsiye ediyorum"

Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 Bin litre sütle aylık 100 Bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, "Bu işin gerçekten bilen kişiler ise bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum ama bu işi dört, dörtlük yapmaları lazım. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmuyor. Biz ailemiz ile bu işi yapıyoruz. Projede 248 hayvan kapasitemiz var, şuan yaklaşık 200 hayvanımız var. Avrupa'nın bir çok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 Bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz" dedi.

"900 projeyle 2 Bin'in üstünde kişiye istihdam sağlıyoruz"

TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, il genelinde destekledikleri 900 projeyle 2 Bin kişiye istihdam sağladıklarını " Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin eş finansmanıyla birlikte özellikle hayvancılık alanında, tıbbi aromatik bitki, süt işleme tesisleri gibi bir çok alanda destek veriyor. Bu gün içinde yer adlığımız işletme bir süt işletmesi. 90 başlık bir işletme, danası, düvesi ile birlikte 200'ü geçen hayvan var. Rabbime şükürler olsun burası da tam kapasitede çalışan, verdiğimiz hibenin karşılığını gördüğümüz işletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas il koordinatörlüğü olarak şuana kadar Sivas'ta 400 Milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaptırdık. 200 Milyon TL'nin üzerinde de hibe ödedik. Diğer taraftan 900'e yakın projemiz var. Bu projelerimizde şuan 2 Bin'in üzerinde istihdam sağlıyoruz. Hamdolsun ülkemize katma değer katıyor.2020 yılı içerisinde 40 Milyon Liralık bir yatırımız oluyor, 20 Milyon'un üzerinde bir hibe vereceğiz yine "ifadelerini kullandı.

Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor

Kaynak: İHA

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