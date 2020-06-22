Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti

Kahramanmaraş'ta koyun sürüne saldıran tilki, çoban köpekleri tarafından telef edildi. Çoban ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

22.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:01

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde koyun sürüsüne saldırılan tilkiyi, çoban köpekleri telef etti.

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İlçeye bağlı Büyükkızılcık Mahallesinde otlanan koyun sürüsüne dağda tilki saldırdı. Tilkinin saldırmasıyla çoban köpekleri harekete geçti. Çoban köpeklerinin yaraladığı tilki, telef oldu.

O ANLAR KAMERADA

İsmi öğrenilemeyen sürü sahibi ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.