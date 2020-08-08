Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar

Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söyleyen ve salgın nedeniyle sınırların kapatılmasını "aptallık" olarak nitelendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Temmuz ayında virüse yakalandığını duyurmuştu. Lukaşenko şimdi de hastalığın kendisine kasıtlı olarak bulaştırıldığını iddia etti.

"AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Sputnik'in haberine göre; hastalığı belirtisiz olarak atlatan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek "Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim" ifadesini kullandı.

VİRÜSLE MÜCADELEYE 'SORUŞTURMA' YAKLAŞIMI

Ülkesinin hiçbir zaman koronavirüsün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına "büyük dikkatle" yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, koronavirüse karşı mücadeleye "soruşturma" gibi yaklaştığını belirterek, "Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı" dedi.

TRUMP'I ÖRNEK ALMIŞTI

Koronavirüse karşı en etkili yöntemlerin günde 40-50 gram alkol içmek ve haftada birkaç kez saunaya girmek olduğunu söyleyen Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek aldığını ve virüse karşı alınacak sert önlemlerin virüsten daha fazla zarar getirebileceğini düşündüğünü belirtmişti.