Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, başkan Çebi'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Beşiktaş Başkanı yaptığı açıklamada, "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" ifadelerini kullandı.