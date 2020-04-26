Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı

Çin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sıfır noktası olan Vuhan kentinde bütün Kovid-19 hastalarının hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng basın açıklamasında "26 Nisan itibariyle Vuhan'daki koronavirüs hastası sayısı sıfıra ulaştı. Hastanelerde hasta kalmadı" dedi.

46 BİNDEN FAZLA VAKA KAYDEDİLDİ

Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı ve Ocak ayından itibaren 46 binden fazla vakanın kaydedildiği Vuhan kentinde sokağa çıkma kısıtlamaları 2 ayın sonunda hafifletilmiş, vatandaşların düzenli olarak test edilmesi süreci başlatılmıştı.

ÇİN GENELİNDE SON 24 SAATTE 12 VAKA VAR

Dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı etkileyen ve 200 binden fazla can kaybına neden olan koronavirüsün muhtemel kaynağı Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarı olarak kaydedildi.

Vuhan'da koronavirüs hastası kalmadığı duyurulurken Çin genelinde de son 24 saatte 12 koronavirüs vakası kaydedildi.