Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

Bilim insanları filtrelemek yerine, havayı 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek koronavirüs parçacıklarını öldürebilen bir yüz maskesi geliştirdi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

BULAŞ RİSKİNİ SIFIRA İNDİRİYOR

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle koronavirüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

DİĞERLERİNDEN BİRAZ DAHA PAHALI OLACAK

Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektrikli maskenin fiyatının piyasadaki diğer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahalı olabileceğini belirtti. Ancak, maske çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olacağı ifade edildi.

OPTİMUM SICAKLIĞIN 90 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

Araştırmacılar, medRxiv'te yayımlanan çalışma kapsamında, koronavirüs partiküllerini maskeden içeri veya dışarı nefes alırken etkisiz hale getirmek için bakır levhanın ulaşması gereken optimum sıcaklığın 90 derece olduğunu belirledi.

ÇİFT TARAFLI ÖLDÜRÜCÜ ETKİ

Makalenin yazarı ve kimya mühendisi Samuel Faucher, "Günümüzde maskelerin büyük çoğunluğu, parçacıkları boyuta veya elektrik yüküne göre filtreleyerek çalışıyor. Ancak, sıcak maske tamamen yeni bir konsept. Virüsün dış katmandan geçmesine izin veriyor ancak kullanıcıya ulaşmadan önce onu öldürüyor. Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor ancak maskeden dışarı çıktığında virüs etkisiz hale gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı.