'Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlıklı insanlardan farkı yok, dışlanmamalı'
DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr.
DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi bir durum olmamalı" dedi.
Dünyada ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs, toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkmasına neden oldu. Genelde dışlayıcı bir tutumun olduğu durumla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, iyileşen herkesin, normal sağlıklı insanlardan bir farkının olmadığını söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma ya da uzak durma gibi bir durum olmamalı" dedi.
"Bu tür kişilerin bu hastalığın kalıcı olmadığını bilmesi, korkmaması ve endişe etmemesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisi ortalama 5 gün sürüyor. 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından tedavi bitiyor. Bu hastalığı atlatan kişinin normal diğer insanlardan bir farkı kalmıyor. Şu an toplumda koronavirüs şüphesi yahut başka hastalığı olup hastaneye başvurmayan bir sürü insanımız var. Çünkü bir çekingenlik, bir korkuları var. Bu insanlarla oturup kalkabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, normal birliktelik yaşayabilirsiniz. Çünkü bu hastalık kalıcı bir hastalık değil. Normal mevsimsel grip gibi hastalığı bulaştırıyor, hastalık oluşuyor ve sonra iyileşerek normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Aynı şekilde Covid-19 bulaşan kişiler, tedavi olduktan ortalama 14 gün sonra hiçbir şekilde hastalıkla herhangi bir teması kalmıyor. O yüzden bizim toplumumuzun bundan korkmasına gerek yok. Kalıcı bir hastalık değildir. Bu tür kişilerin bu hastalığın kalıcı olmadığını bilmesi, korkmaması, endişe etmemesi ve en kısa sürede en yakın sağlık merkezine başvurup bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Aksi halde hastalık ilerlerse eğer, hem tedavisi hem de oluşacak hasarlar daha fazla olacaktır. Zorlaşacağı için bu kişilerin tedavide gecikmesi, kendilerine daha büyük zarar verecektir."