Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi

ABD'de yapılan ve sonuçları henüz yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan iki araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin aylarca canlılığını koruduğu gözlendi.

"BU TAM DA UMUT ETTİĞİMİZ ŞEY"

New York Times'ta yer alan habere göre, araştırmalardan birine öncülük eden Washington Üniversitesi'nden bağışıklık uzmanı Marion Pepper, "Bu tam da umut ettiğimiz şey. Topyekun koruyucu bir bağışıklık tepkisine sahip olmak için tüm parçalar orada." dedi.

"İKİNCİ KEZ VİRÜSE MARUZ KALMALILAR"

Pepper, sonuçların bağışıklığın kalıcı olduğu anlamına gelmediğine, bu hipotezin doğrulanabilmesi için ikinci kez koronavirüse maruz kalan kişilerin büyük bölümünün hastalanmadığına ilişkin geniş çaplı bulgulara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

"DOĞAL KOLEKTİF BAĞIŞLIKLIK DİRENCİ DE OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayabilecek bir aşının henüz geliştirilmediğini hatırlatan araştırmacılar, bunun 'sürü bağışıklığı' olarak adlandırılan 'doğal kolektif bağışıklık direnci'nin toplumda gelişmeye başladığının işareti olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

SALGININ BAŞLARINDAKİ ARAŞTIRMADA SONUÇ TAM TERSİ ÇIKMIŞTI

Nature Medicine dergisinde 2 ay önce yayımlanan araştırma raporunda ise hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtilmişti.

Raporda, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edilmişti.