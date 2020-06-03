Koronavirüsle mücadelede yeni antikor testi artık Türkiye'de! Abbott yeni antikor testi!

Abbott, koronavirüse (COVID-19) maruz kalınıp kalınmadığını gösteren IgG antikorunun tespitinde kullanılan laboratuvar tabanlı seroloji kan testi için AB'nin In Vitro Tıbbi Tanı (IVD) Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamında Avrupa Standartlarına Uygunluk (CE) belgesi aldığını açıkladı. Antikor testi, bir kişinin daha önce enfekte olup olmadığını anlamak için kullanılan önemli bir basamak. Virüsün vücutta ne kadar süre kaldığı ve virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı konularında bilgi veren antikor testi, virüsün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu bilgiler, tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarını desteklemeye de yardımcı olabilir.

• Yeni antikor testi öncelikle Abbott'un ARCHITECT® i1000SR ve i2000SR laboratuvar cihazlarında, ardından Alinity™ i sisteminde kullanılacak.

• Test Türkiye'deki hastanelerde kullanıma hazır.

• Test, kişilerde belirtilerin başlamasından 14 gün veya daha sonra, yüzde 99'un üzerinde bir özgüllük ve hassasiyetle doğru sonuç veriyor.

Abbott'un yeni antikor testi 15 Mayıs 2020'de T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandı. Teste ilişkin açıklama yapan Abbott Türkiye Diagnostik İş Birimi Direktörü Fuat Besceli, Abbott'un pandemiyle mücadeleye yardımcı olabilen COVID-19 testlerini mümkün olan en hızlı biçimde piyasaya sürmeye odaklandığını belirtti. Besceli, "Virüsün kimlere bulaştığını yüzde 99'un üzerinde tespit edebilen antikor testlerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu testler, normal hayata dönme aşamasında fayda sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

ABBOTT

Antikor testleri sayesinde daha fazla kişiye test yapılabilecek

Teknik olarak, moleküler tanı testleri mevcut enfeksiyonu tespit etmekte kullanılırken, antikor testleri kişinin daha önce enfekte olup olmadığını gösteriyor.

Abbott'un SARS-CoV-2 IgG testi, vücudun enfeksiyonun son aşamalarında ürettiği ve kişi iyileştikten sonra aylarca, belki yıllarca vücutta kalabilen IgG proteinini tespit ediyor. Test, kişilerde belirtilerin başlangıcından 14 gün ve sonrasında, yüzde 99'un üzerinde bir özgüllük ve hassasiyetle doğru sonuç veriyor.

Abbott'un IgG antikor testi başlangıçta ARCHITECT® i1000SR ve i2000SR laboratuvar cihazlarında kullanılacak.

ABBOTT DİAGNOSTİK HAKKINDA

Abbott, ilk HIV testi de dahil olmak üzere bulaşıcı hastalık testleri geliştirmede uzun süredir faaliyet gösteren bir firmadır. Şirket, geliştirdiği testlerin güncelliğini sağlamak amacıyla, HIV ve Hepatit virüslerini izlemek, mutasyonlarını takip etmek üzere 25 yıl önce bir Küresel Gözetim Programı oluşturdu. Abbott ayrıca, yeni veya bilinmeyen patojenleri tanımlayan ve bu yeni tehditleri ele almak için testler geliştiren köklü bir araştırma programına sahiptir.

ABBOTT HAKKINDA

Abbott, insanların yaşamın her aşamasında sağlıklı yaşamasına yardımcı olan küresel bir sağlık şirketidir. Hayat değiştiren teknolojiler ile portföyünde tanı, tıbbi cihazlar, beslenme ve markalı jenerik ilaçlar gibi çığır açan ürünlerin yer aldığı geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 160'ı aşkın ülkede yaklaşık 107.000 çalışanı bulunmaktadır.