Koronavirüsle ilgili hala yeterli toplumsal bilinç oluşmadı! Her yüz kişiden 11'i salgına inanmıyor

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 7 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 290 bini aşkın vaka bulunuyor. Özellikle 1 Haziran'dan sonra başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalar hızla artarken, yapılan bir araştırma vatandaşların koronavirüsle ilgili umursamazlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı ankete göre, her 100 kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise koronavirüsün abartıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 15'i ise koronavirüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

"HASTALIĞIN VARLIĞINA İNANMAMAK ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Araştırmanın sonuçlarını virüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu değerlendirdi. Araştırma sonucunda elde edilen oranın yüksek ve şaşırtıcı olduğunu belirten Tutluoğlu, "İnanmayanları herhalde bu pandemi hastanelerine götürüp dolaştırmak lazım. Gerçekten hastalığın varlığına inanmamak çok düşündürücü. Hakkaten çok dramatik bir olay yaşıyoruz. Maalesef 100-150 yılda bir yaşanan dram bizim dönemimize denk geldi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre toplumun neredeyse yarısı salgına ya inanmıyor ya da abartıldığını düşünüyor. Bu da çok tehlikeli. Ben bu süreci çok ağır olarak yaşadım. Salgının abartıldığını düşünmek çok akılcı değil" ifadelerini kullandı.