Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Akhisarspor, cumartesi günü koronavirüse yakalandığı açıklanan teknik direktör Yılmaz Vural'a son yapılan testin sonucunun negatif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
24.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50
Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor, cuma günkü koronavirüs testleri pozitif çıkan Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun, bugünkü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.