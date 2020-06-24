Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor, cuma günkü koronavirüs testleri pozitif çıkan Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun, bugünkü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.