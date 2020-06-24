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Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı

Akhisarspor, cumartesi günü koronavirüse yakalandığı açıklanan teknik direktör Yılmaz Vural'a son yapılan testin sonucunun negatif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

24.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor, cuma günkü koronavirüs testleri pozitif çıkan Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun, bugünkü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
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