Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı
09.10.2020 17:10 | Güncelleme: 09.10.2020 17:23
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yakalandığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma kaldırıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Aziz Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.
Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.