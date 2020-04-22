Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Gerçek kahramanlar karikatürü

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs ülkemizde de olmak üzere tüm dünyada etkili oluyor. Ülkelerin önlem almak için ve durdurmak için çalıştığı salgınla mücadelede en önemli görev ise sağlık çalışanlarının.

SÜPER KAHRAMANLAR ÖNLERİNDE EĞİLİYOR

Sosyal medyada başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları için minnet duygularının belirtildiği paylaşımlar yapılırken bir karikatür dikkat çekti.

Karikatürde milyonların takip ettiği süper kahramanların gerçek kahramanlar olan sağlık çalışanlarının önünde eğildikleri görülüyor.