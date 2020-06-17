Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere yetkililerin yapmış olduğu uyarıları hiçe sayan bir grup, İstanbul Arnavutköy'de açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak göbek atıp oynadı.
17.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:24
Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Son olarak Arnavutköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.