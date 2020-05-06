Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı

Dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sokağa çıkma yasağı, dünya 1 numarası tenisçi Novak Djokovic'i durduramadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Djokovic, koronavirüse rağmen tenisten uzak kalamadığını gösterdi.

Yasağa aldırmadan antrenman yapan Novak Djokovic, yaşadığı şehir olan Marbella'da bulunan bir tenis kortunda çalışmalara başladı. Böylece İspanya'da spor tesislerinin kapalı olması gerekirken Novak Djokovic'in bu yasağı deldiği ortaya çıktı.