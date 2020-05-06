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Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, antrenman yaptı

Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, antrenman yaptı
06.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:18

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, İspanya'daki sokağa çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeden tenis kortunda antrenman yaptı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sokağa çıkma yasağı, dünya 1 numarası tenisçi Novak Djokovic'i durduramadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Djokovic, koronavirüse rağmen tenisten uzak kalamadığını gösterdi.

Yasağa aldırmadan antrenman yapan Novak Djokovic, yaşadığı şehir olan Marbella'da bulunan bir tenis kortunda çalışmalara başladı. Böylece İspanya'da spor tesislerinin kapalı olması gerekirken Novak Djokovic'in bu yasağı deldiği ortaya çıktı.

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