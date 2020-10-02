Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular

Fenerbahçe futbol takımında antrenör olarak görev alan eski milli takım kalecisi Volkan Demirel, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

Eşi Zeynep Demirel ve arkadaşı Selçuk Şahin'in de aralarında bulunduğu 16 kişilik kalabalık grupla keyifli vakit geçiren Volkan Demirel, koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydı.

Demirel ve arkadaşları sosyal mesafe kurallarına uymadı.

SELÇUK ŞAHİN EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran futbolcularından Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun artık gözü kulağı olacak.

Sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Şahin, bundan sonra tüm mesaisini Fenerbahçe için harcayacak. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yürütecek olan genç spor adamı, Sarı-Lacivertli takım için gelecek vaat eden isimlerin de peşinde koşup, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna kazandırılmaları yönünde büyük emek verecek.

Böylece Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, bir kez daha Fenerbahçe'de bir araya gelmiş oldu.