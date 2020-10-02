Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular
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Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular

02.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:27
Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olan Selçuk Şahin, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. 16 kişilik grupla birlikte yemek yiyen Volkan ve Selçuk'un koronavirüs tedbirlerini hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe futbol takımında antrenör olarak görev alan eski milli takım kalecisi Volkan Demirel, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

Eşi Zeynep Demirel ve arkadaşı Selçuk Şahin'in de aralarında bulunduğu 16 kişilik kalabalık grupla keyifli vakit geçiren Volkan Demirel, koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydı.

Demirel ve arkadaşları sosyal mesafe kurallarına uymadı.

SELÇUK ŞAHİN EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran futbolcularından Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun artık gözü kulağı olacak.

Sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Şahin, bundan sonra tüm mesaisini Fenerbahçe için harcayacak. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yürütecek olan genç spor adamı, Sarı-Lacivertli takım için gelecek vaat eden isimlerin de peşinde koşup, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna kazandırılmaları yönünde büyük emek verecek.

Böylece Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, bir kez daha Fenerbahçe'de bir araya gelmiş oldu.

Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (4)
TAHİR: cezayı ünlü isimler olunca ününe göre yüklü kesmek lazım yoksa bir cacık olmaz
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TOPLUM: Ünlü ünsüz farketmez keseceksin yüklü cezayı. mekan sahibinede. .
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S.S: DOKTORLARIMIZ HEMŞİRELERİMİZ GÜNLERCE MÜCADELE VERSİN EVLERİNE GİDEMEZSİN KİMİN İÇİN BUNLAR GİBİ DUYARSIZ İNSANLAR İÇİN.
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