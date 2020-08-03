Koronavirüs: Trump'ın danışmanına göre ABD salgında 'farklı ve daha tehlikeli' bir evreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen sağlık danışmanlarından Deborah Birx, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

Deborah Brix, CNN televizyonunda yayınlanan mülakatında hastalığın ülkenin bir çok yerinde "olağanüstü boyutlarda" yayıldığını ve salgının başlangıcından daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Brix, salgının artık büyük şehirlerin yanısıra kırsal bölgeleri de etkilediğini kaydetti, nüfusun bağışıklığının sıfır olduğu kırsal kesimde insanların maske takması ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD dünyada en koronavirüs vakası görülen ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en fazla can kaybının yaşandığı ülke.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin kayıtlarına göre ülkede vaka sayısı 4 milyon 600 bini aştı.

Covid-19 hastalığı sonucu en az 154 bin 834 kişi hayatını kaybetti.

Birx ne dedi?

Beyaz Saray koronavirüs çalışma grubunun üyesi olan Doktor Deborah Birx, "Kırsal bölgelerde yaşayan herkese sesleniyorum: Virüse karşı bağışıklığınız ya da sizi koruyan başka bir şey yok. Salgın artık farklı bir boyutta. Hem kırsal hem kentsel bölgelerde yayılmış durumda" dedi.

Geçtiğimiz 3 hafta boyunca 14 eyaleti ziyaret eden Birx ayrıca insanların hastalığın yaygın olduğu bölgelere tatile gitmesinden de kaygılandığını da söyledi:

"Ülkenin farklı yerlerini gezerken, bütün Amerika'nın hareket halinde olduğunu gördüm. Hastalığın yaygın olduğu bir yerde tatil yapmayı tercih ettiyseniz, dönüşte virüs taşıdığınızı var saymalı ve sağlık sorunları nedeniyle daha hassas olan insanları korumalısınız."

ABD'de salgının yayılma hızı yaz aylarında özellikle de güney ve batı eyaletlerinde artış gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump tarafından yürütülen "dezenformasyonda" Birx'in de sorumluluğu olduğunu söylemişti.

Birx ise bu suçlamaya, söylediği her şeyi bilimsel verilere dayandırdığını vurgulayarak yanıt verdi.