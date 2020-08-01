Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunun merak ettiği günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısının kaldırılma nedenine ilişkin, "Günlük bilgilendirme tablosundaki değişiklik Bilim Kurulu'nda alınmış bir karar. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak." dedi.

"ATEŞ HOCA'NIN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu. Günlük bilgilendirme tablosundaki değişikliğin Bilim Kurulu'nda alınmış bir karar olduğunu söyleyen Koca, "Ateş Hoca'nın sözleri yanlış anlaşıldı, sanırım kendi de anlatacak. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak.

"YOĞUN BAKIM SAYILARININ İÇİNDE ENTÜBE HASTALAR DA VAR"

Uluslararası literatürle bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Yoğun bakım sayılarının içinde entübe hastalar da var. Tedavi ne kadar geç başlarsa zatürre oranı o kadar artıyor. Bu yüzden zatürre oranını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU ÜYESİ ATEŞ KARA NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.