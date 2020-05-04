Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda normalleşme adımlarının görüşüleceği öğrenilirken; Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerlerin mayıs ayında açılacağını öne sürdü.

Selvi yazısında oteller, camiler ve uçuşların haziran ayında açılacağını belirtti.

"SIKI ÖNLEMLER GELİYOR"

Selvi, "Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor" ifadelerini kullandı.