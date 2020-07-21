Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı

Koronavirüs salgını, futbol dünyasını da etkiledi. Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic de virüse yakalananlar arasında bulundu. Testinin pozitif çıkmasının ardından Acarkent'te bulunan evinde sevgilisiyle birlikte karantinaya giren 28 yaşındaki futbolcuya yapılan son testin negatif sonuç verdiği de kulüp tarafından açıklandı.

Virüsü yenen Ljajic ise soluğu sevgilisiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda aldı. Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi. Sevgilisi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ANTRENMANLARDA YER ALMADI

Ljajic, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlıların hiçbir idmanında yer almazken TFF'nin salgın tedbirleri kapsamında yayınladığı prosedürler nedeniyle sezonu da kapatmıştı.

7 GOL-7 ASİST

Pandemi öncesinde bu sezon 29 resmi maça çıkan Adem Llajic, bu maçlarda 7 gol ve 7 asist istatistiklerini tutturdu.