Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen Yeni bir kısıtlama gelecek mi? sorusu yanıt buldu

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kademeli olarak kaldırıldı. Tedbirlerin kaldırılmasından kısa bir süre sonra ise vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Kısa sürede birçok ilde vakaların artması üzerine "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası merak edilen soruya yanıt verdi.

"ÜLKE GENELİNDE BİR KISITLAMA ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Koca, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "Son 10 güne baktığımızda vaka sayılarının binin altına düşmediğini görüyoruz. Bu gidişat acaba yeni bir kısıtlamayı getirir mi?" sorusuna yanıt veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu ve vefat sayılarının eskiye göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde hastane yükümüzün ve yoğun bakım yükümüzün az olduğunu görüyoruz. Biz önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündeme almadık. Doğrusu şu an düşünmüyoruz. Bu döneme 'Kontrollü sosyal hayat' dönemi demiştik.

HJayatın devam ettiğini ve özellikle bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz oranda tehdit ortadan kalkar. Bu nedenle normal hayatımıza devam ederken virüsle karşılaşmamamızın yolu; maske, mesafe ve el temizliğine özellikle dikkat etmemizdir. Ülke genelinde bir kısıtlama şu an gündemimizde olmadı."