Koronavirüs: İsrail'de ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları ülke çapında yürürlükte

İsrail, koronavirüs vakalarının hızla artması üzerine ikinci kez ulusal çapta sokağa çıkılmasını kısıtladı. Kısıtlamalar bugün yerel saatle 14.00'te başladı ve ilk etapta üç hafta sürecek.

İbrani takvimine göre geleneksel ziyaretler, sosyal ve dini buluşmaların en çok yapıldığı dönem olan Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana'ya rastlayan kurallara göre;

İsrail'de sokağa çıkma kısıtlamaları Mayıs ayında kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Rivlin halktan özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Çarşamba günü Covid-19'la mücadeledeki başarısızlığından dolayı halktan özür diledi.

Bununla birlikte İsraillilerden yeni kurallara sıkı şekilde uymalarını da isteyen Rivlin, "Bu ikinci şansı mutlaka kullanmalıyız çünkü korkarım üçüncü bir şansımız olmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Perşembe yaptığı konuşmada hastanelerin salgınla baş edebilmesi için daha sert önlemler de gerekebileceğini söylemişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları yargıya intikal eden Netanyahu aleyhinde haftalardır resmi konutu önünde protesto gösterileri düzenleniyor.

Yeni önlemler Perşembe günü Tel Aviv'de protesto edildi. Protestocular arasında bu önlemlerin etkili olmayacağını savunan doktorlar ve bilim insanları da vardı.

Her gün 5 bin yeni vaka

İsrail'de resmi verilere göre 46 bin aktif hasta var ve bunlardan durumu ağır olan 577'si hastanelerde tedavi görüyor.

Salgının başından bu yana İsrail'de toplam vaka sayısı 175 bini aştı ve Covid-19 hastalığı sonucu en az 1169 kişi yaşamını yitirdi.

Şu anda günlük vaka sayısının 5 bin civarına çıktığı ve bunun dünyada nüfusa oranla en yüksek yeni vaka sayıları arasında olduğu bildiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki durum

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da ilkbaharda uygulanan kısıtlamalar büyük ölçüde salgının yayılmasının kontrol altına alınmasını sağlamıştı. Ama vakaların yeniden hızla yükselmeye başlaması ile Filistin Yönetimi Temmuz ayında 10 günlük sıkı yasaklar uyguladı.

Ajanslara ulaşan bilgilere göre Batı Şeria'da toplam 30 bini aşkın vaka görüldü ve 240 kişi yaşamını yitirdi.

Hamas'ın 2007 yılında yapılan seçimlerde hükümet olmasından bu yana İsrail ve Mısır'ın abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde başlarda pek vaka görülmedi. Ancak yetkililer geçen ay hastalığın yayılmaya başladığını farkettiler.

Şu anda Gazze'de 1700 aktif vaka var ve 2 milyon nüfuslu, abluka nedeniyle imkanları çok sınırlı olan bölgede sağlık hizmetleri sistemi çok zorlanıyor. En az 16 kişinin Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.