Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı

İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün çocuklarda Tip-1 diyabete neden olabileceği uyarısında bulundu. Imperial College'ın uyarısı, ülkede karantina önlemlerinin uygulanmaya başladığı 23 Mart'la sınırlamaların kaldırılmaya başlandığı 4 Haziran tarihleri arasında Londra'daki dört hastaneye gelen ve ilk kez diyabet teşhisi konan çocuk hastalarla ilgili verilere dayanıyor.

Uzmanlar, daha önceki dönemlere kıyasla hastanelere gelen diyabet hastalarının sayısının yaklaşık iki katına ulaştığına ve 30 kadar vakanın çoğunun ağır olduğuna dikkat çekti.

GÜÇLÜ BİR POTANSİYEL BAĞ KURULUYOR

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, "Bilim insanları koronavirüsün diyabete yol açtığını kanıtlayamasalar da ilk kez bu kadar güçlü bir potansiyel bağ kuruluyor" dedi.

Çocuklar da Kovid-19'a yakalanabiliyor. Ancak çok az sayıda çocuk ağır belirtiler gösteriyor. Tip-1 diyabette, pankreasta insülin üreten hücrelerin zedelenmesiyle kandaki glikoz seviyesi kontrol edilemiyor. Hastalık insülin iğneleriyle tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

VİRÜS HÜCRELERİ HEDEF ALABİLİYOR

Imperial College uzmanları bu nedenle ebeveynlerin çocuklardaki yorgunluk, sıvı kaybı, sık idrara çıkma ve kilo kaybı belirtilere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Diyabet teşhisi konan çocukların yüzde 72'sinde Diyabetik Ketoasidoz (DKA) görüldü. DKA, vücutta insülinin azaldığına işaret eden ciddi bir komplikasyon. Hastaneye gelen çocuklardan sadece beşinin koronavirüs testinin sonuçları pozitif çıkarken virüsün tespit edilemediği vakaların sayısının daha fazla olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar virüsün insan hücrelerine saldırmak için kullandığı dikensi proteinlerin pankreasta insülin üreten hücreleri hedef alabileceğini belirtiyor.

TİP 1 DİYABET NEDİR?

Pankreastaki beta hücrelerinin işlevini kaybetmesi ve sonunda vücudumuzda hiç insülin kalmamasıyla meydana gelen diyabet türü Tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet vücudun aslında kendine ait olan bir dokuyu yabancı kabul edip onu harap etmesi sonucunda meydana geliyor. Tip 1 diyabette vücudumuzda hiç insülin üretilemiyorken Tip 2 diyabette yani insülin direnciyle giden diyabette ise vücudumuzda halen bir miktar insülin üretimi var ama vücudun ihtiyacını karşılamaya yeterli olmuyor.