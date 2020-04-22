Türkiye'nin koronavirüs ile mücadeledeki başarısını gözler önüne seren tablo! Fransa zirvede, Türkiye sonlarda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'nin mücadeledeki başarısını gözler önüne seren bir tablo yayınlandı.

22 Nisan tarihi verilerine göre en çok vaka görülen ülke 830 bin ile ABD olurken onu yaklaşık 210 bin vakayla İspanya, 187 bin vakayla İtalya ve yaklaşık 160 bin vakayla Fransa izliyor.Sağlık Bakanlığı'nın 22 Nisan tarihli verisine göre, Kovid-19'un öldürme oranının en yüksek görüldüğü ülke Fransa oldu. Fransa'da ortalama ölüm oranı yüzde 17.3 düzeyinde. Türkiye'ye ise vaka sayısı ile ölümler arasındaki oran yüzde 2.3 olarak ölçüldü.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERDEKİ ÖLÜM ORANI

Fransa %17.3, Belçika %14.7, İngiltere %13.5, İtalya %13.2, İspanya %10.5, Çin %5.5, ABD %5.3, Almanya %3.5, Türkiye %2.3. Dünya Sağlık Örgütü'nün mart ayı verilerine göre ise dünya genelinde vaka ve ölü sayısı dikkate alındığında ortaya çıkan ölüm oranı yüzde 3.4 seviyesinde.

EN ÇOK TEST YAPAN ÜLKELER

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi açıklanan Covid-19 vakaları, yapılan test sayısıyla orantılı.