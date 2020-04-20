Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Para Gündem' programına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'ye "Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?" sorusu yöneltildi.

"SALI GÜNKÜ TOPLANTIDA GÜNDEME GELEBİLİR"

Prof. Özlü, 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili soruya, "23 Nisan konusu Bilim Kurulu'nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor" yanıtını verdi.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALMIŞ DEĞİLİZ"

Koronavirüsle mücadelede çok hassas ve kırılgan noktada olduğumuzu belirten Özlü, "Salgını kontrol altın almış değiliz. Vaka sayımız artıyor. Kayıplarımız artıyor. İnişe geçirmemiz lazım. Bu tedbirleri sürdürmemiz lazım. Toplulumuzun gevşememesi, rehavete kapılmaması lazım" şeklinde konuştu.