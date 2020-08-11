Koronavirüs aşısını kim buldu? Koronavirüs aşısının adı ne? Koronavirüste son durum ne?

Pfizer ve BioNTech tarafından bulunan koronavirüs aşısının ne zaman kullanılabileceği merak konusu. Pfizer ve BioNTech ile birlikte çalışan Dr. Mark Mulligan CNN yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI HAKKINDA BİLGİLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çözümü için uzun uğraşlar verildi. Virüs sebebiyle tüm dünyada toplam 60 milyon kişi yaşamını yitirdi. Ülkeler tedbirler alsada kesin çözüm aşı olacak. Konu ile ilgili Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, "Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISINI KİM BULDU?

Koronavirüs aşının sahibi, Pfizer ve BioNTech şirketidir. Pfizer ve BioNTech ile çalışan Dr. Mark Mulligan, aşı ile önemli açıklamalarad bulundu. İşte o açıklama;

"Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?

Fahrettin Koca koronavirüs hakkında endişesini twitter üzerinden duyurdu. Koca, koronavirüsün çoğaldını ve vaka sayılarını paylaştı. İşte o yazı; "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.