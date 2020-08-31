Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız

Tüm dünyanın beklediği güzel haber, geçtiğimiz günlerde Rusya'dan gelmişti. Koronavirüs aşısının bulunduğunu ilan eden Rusya, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Buna göre TASS haber ajansı, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun "Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım-Aralık'ta yapacağız" dediğini aktardı.

PUTİN, AŞIYI KIZINA DA YAPTIRDI

Rusya'nın geçen haftalarda tescillendirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili kritik açıklamalar Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan geldi. Dünya üzerinde koronavirüs aşısı olarak tescillenen ilk aşı olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bile, "Kızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı" dediği Sputnik V hakkında konuşan Muraşko, aşının büyük partiler halinde Eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

İLK OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK

Muraşko, Gamleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini açıklarken, "Yüksek risk grubundaki insanlara bu yıl Kasım-Aralık ayında aşı toplu aşı yapmaya başlayabiliriz" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISINDA ACELE Mİ EDİLDİ?

Ağustos ayının ortasında Sputnik V isimli aşıya onay vererek "tescillenmiş ilk aşıya" imza atan Rusya, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İnsanlar üzerindeki deneylerin tamamen yapılmadığını söyleyen bazı bilim insanları ve yetkililer Rusya'nın gerekli önlemleri ve testleri yapmadan aşıyı "aceleye getirdiğini" öne sürmüş ve bu sürecin daha uzun olması gerektiğini söylemişti.