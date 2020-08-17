Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir

Koronavirüsün ortaya çıkış noktası Çin'in Vuhan kentindeki balık pazarı kabul edilse de 2012 yılında Çin'deki bir madende ortaya çıkmış olabileceği gündeme geldi. O dönemde madende çalışan işçiler yüksek ateş, kuru öksürük, ağrıyan uzuvlar ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterdi ve 3'ü hayatını kaybetti.

The Sun'ın aktardığına göre, virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, Çin'in Yünnan eyaletindeki bir ocak madenini iki hafta boyunca yarasa dışkısından temizleyen madencileri tedavi eden bir doktorun kayıtlarını buldu.

6 İŞÇİDEN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Hastalanan madencilerde yüksek ateş, kuru öksürük, ağrıyan uzuvlar ve baş ağrısı gibi şimdi Kovid-19 ile ilişkilendirilen belirtiler görüldüğü tespit edildi. Hastaların suni solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken 6 işçiden üçünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

2012'DEN BU YANA İNSAN VÜCUDUNA UYARLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Madencilerden alınan tahlil örnekleri Vuhan'daki bir laboratuvara gönderildi ve burada onların, atipik pnömoniye benzer koronavirüs kaptığı belirlendi. Böylelikle, Kovid-19'un 2012'den bu yana insan vücuduna uyarlandığını düşünmek için bir sebep olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün menşei ile ilgili son aylarda farklı tahminler ortaya atılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, kesin konuşmak için henüz enfeksiyonun iyi araştırılmadığını kaydetmişti. Uzmanlar araştırmalara devam ediyor.