Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Texas eyaletinde Kovid-19 hastalığının "gerçek olmadığını" düşünen bir kişi koronavirüs partisine katıldıktan sonra enfekte oldu.Eyalete bağlı San Antonio'daki Methodist Hastanesi'nden Dr. Jane Appleby, hastalanan gencin birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

"KANDIRMACA SANMIŞTI, AMA ÇOK GEÇ OLMUŞTU"

Yerel basına konuşan Appleby, ölen hastanın son anlarındayken hemşiresine bakarak, "Bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bunun bir kandırmaca olduğunu düşünüyordum, ama değilmiş" dediğini anlattı. Doktor, "İnsanların panik olmasını istemiyorum ancak insanların virüsün ne kadar ciddi olduğunu ve hızlı yayılabildiğini görmesi için gerçek hayatta yaşanan bazı örnekleri paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

20 İLE 30 YAŞ ARASINDA BİRÇOK KRİTİK HASTA VAR

Bununla birlikte Appleby, enfeksiyonlarda ciddi bir artış gördükten sonra vakayı anlatmaya teşvik edildiğini söyledi. Bir hafta önce bölgedeki testlerden yüzde 5'i pozitifken, şu anda yapılan testlerin sayısı artmamsına rağmen yüzde 22'sinin pozitif olduğunu belirtti. Appleby, ayrıca, Kovid-19'dan artık daha geniş bir yaş aralığının etkilendiğini ve Methodist Hastanesi'nde20 ie 30 yaş arasında birçok kritik derecede hasta olduğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD sahip olduğu 3 milyon 500 bine yaklaşan vaka sayısı ve 138 bini aşkın ölümle dünyada koronavirüs pandemisinin merkezi konumunda bulunuyor. Teksas'ta ise hastalığa bağlı doğrulanmış vakalar ve ölümler rekor kırmaya devam ediyor. Devlet sağlık yetkilileri, şu ana kadar 275 bin vaka ve 3 bin 400 ölüm bildirdi.