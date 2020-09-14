Korona virüsü unutup yıkımı film gibi izlediler

Bursa'da kent merkezinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren devasa iç giyim mağazasının yıkımı Osmangazi Belediyesi ekiplerince büyük ölçüde tamamlandı. Vatandaşlar zabıta ve polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yıkım çalışmalarını film gibi izledi.

Kent Meydanı'nda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri, Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılıyor. Ruhsatı olmadığı için yıkım kararı çıkan ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak işyerinin dış bölümleri geçtiğimiz günlerde çevik kuvvet nezaretinde yıkılmıştı. Belediyenin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen mağaza tahliye edilmeyince yıkım için mağaza içindeki ürünlerin boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, işyerinin ana bölümlerini de yıkmaya başladı. Polis ve zabıtanın geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyaran belediye yetkilileri, hassasiyetlerini devam ettirerek bu duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan olay yerinde polisin şerit çekip tedbir almasına rağmen meraklı kalabalık sosyal medya kurallarını ihlal ederek yıkımı izledi. Polisler ise sürekli vatandaşları uyarmak zorunda kaldı.

(Gökay Başdan /İHA)